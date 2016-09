Mit vereinter Muskelkraft stellten gestern Abend 20 Männer das rund 500 Personen fassenden Festzelt für das am kommenden Wochenende stattfindende Herbstfest des Musikvereins Oberbaldingen auf. Dieses dauert bis einschließlich Montag, 12. September, der Musikverein hält für seine Gäste einiges an Programm bereit und die Küche wird auf Temperatur gebracht. Beginn ist am morgigen Samstag um 16 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. Der Montag steht ab 14.30 Uhr im Zeichen des Kinder- und Seniorennachmittags. Festausklang ist ab 20 Uhr. Foto: Georg Kaletta