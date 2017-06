Bad-Dürrheim Zeitgenössisches in Öfingen zu sehen

Bad Dürrheim-Öfingen. Vor allem skulpturale Arbeiten sind im sanierten ehemaligen bäuerlichen Anwesen an der Stammstraße zu sehen. Hausherr Peter Kohlhaas freut sich über das Engagement der Bildhauerin und ehemaligen Meisterschülerin.

Allzu gegenständlich und natürlich sind die zu sehenden Exponate Isabel Ritters nicht, in der zeitgenössischen Kunst gehört das Apostrophieren aber dazu. Eintreten in die im rückwärtigen Hausteil untergebrachte Galerie und sich überlegen, was beispielsweise kleine aufgeblasene Ballons mit der Natur zu tun haben – unter anderem mit diesem Gedankengang dürften die meisten Besucher Räume durchstreifen, die aufgrund ihres Alters einen eigenen Charme haben.

Isabel Ritter wurde in Pirmasens geboren und kam früh nach Brigachtal und Hochemmingen. Die ein festes Atelier in München betreibende Künstlerin hat ihr Abitur in Villingen abgelegt. Zur Vernissage in Öfingen nickte sie den Interessenten freundlich zu, auch Andreas Bordel-Vodde von der Donaueschinger Kunstschule und Simone Jung seitens des donaustädtischen Museums Art. Plus haben sich zur Ausstellungseröffnung auf die Ostbaar begeben.