Bad-Dürrheim Zeit für "Klassik live"

Bad Dürrheim. Das vorletzte Konzert von "Klassik live" in diesem Jahr findet am Montag, 27. November, um 19.30 Uhr im Konzertraum des Hotels am Solegarten in der Luisenstraße 14 statt. Das Konzert wird von der virtuosen Geigerin Keiko Urushihara aus Japan geboten, begleitet am Klavier von dem vielseitigen Pianisten Jacob Leuschner von der Musikhochschule Detmold.