Bad-Dürrheim Zeile um Zeile zu einer einmaligen Bibelausgabe

Vor beinahe 500 Jahren, am 31. Oktober 1517, schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Türe der Schlosskirche zu Wittenberg. Das war die Initialzündung zur Reformation. Nicht nur die evangelische Kirche feiert zu diesem Jubiläum das Lutherjahr. Der 31. Oktober 2017 wird einmalig ein gesetzlicher Feiertag für ganz Deutschland sein.

Die evangelische Kirchengemeinde Oberbaldingen möchte Luther und das Reformationsjubiläum dadurch würdigen, dass unter der Schirmherrschaft von Bad Dürrheims Bürgermeister Walter Klumpp eine handschriftliche Kopie des Neuen Testaments in der neuesten Überarbeitung (Luther 2017) angefertigt wird. Die dann erstellte, handwerklich gebundene Ostbaar-Bibel soll in einem Festgottesdienst am 31. Oktober präsentiert werden.

Das Neue Testament hat 27 Bücher mit insgesamt 260 Kapiteln. Für diese Abschrift wird mit ungefähr 1400 Seiten gerechnet, was einer Dicke von über 20 Zentimetern gleich kommt.