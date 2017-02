Bad-Dürrheim Zaun bekräftigt: "Baden verboten"

Im Gemeinderat wurden die Bürgervertreter über die Maßnahme lediglich informiert, einen weiteren Beratungsbedarf sieht man im Rathaus nicht. In der Tat ist das Thema Brandweiher schon älter, Bürgermeister Walter Klumpp und Hauptamtsleiter Markus Stein hatten mit einem Verbandsvertreter auch schon einen Ortstermin.

"Dann können wir ja alles einzäunen, auch den See in Sunthausen!", war im Rat noch zu hören, zu mehr als einem Murren kam es aber nicht mehr. Der Zaun schlägt mit 17 000 Euro zu Buche, zwei Tore müssen eingebaut werden. Die beim Weiher gelagerten Rettungsgeräte dürften dort verbleiben, im künftig noch unwahrscheinlicheren Fall der Fälle könnten sie nach wie vor wichtig werden. "Die Geräte hat man primär wegen der Einbruchgefahr im Winter bereitgestellt, wenngleich das Betreten der Eisfläche ebenfalls schon lange verboten ist", so Schwarz.

Zwar könnte der Unterbaldinger Brandweiher beim ersten Blick auch als tieferes "Kneipp-Bädle" durchgehen, bei genauerem Hinsehen freilich ist die Gefahr offenkundig, auch wegen einer Wassertiefe von deutlich über zwei Meter. Markus Stein: "Es handelt sich hier um ein künstliches Betonbauwerk mit steilen Wänden. Das nächste Haus steht, glaube ich, nur etwa 30 Meter entfernt."

"Der unmittelbare Zugang zum Wasser fällt ab und ist glitschig. Wenn also ein Nichtschwimmer ausrutscht, kann es Probleme geben", informiert Jürgen Schwarz. Dessen Erinnerungen nach kamen im Weiher bislang zwei Menschen zu Tode, die Fälle ereigneten sich in den 40er- und 60er-Jahren. Der mit Zu- und Ablauf versehene Brandweiher wird einmal jährlich gereinigt, übrigens sehr zur Freude des Bergmolchs. Schwarz: "Ich habe noch Kindheitserinnerungen an die Molche und mag sie nach wie vor. Im Weiher sind sie immer wieder haufenweise anzutreffen, manchmal zu Hunderten!"