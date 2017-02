Bad-Dürrheim Zahl der Teilnehmer steigt wieder

Bad Dürrheim (rtr). Rund 300 Personen hätten sich am Umzug beteiligt. Das sei mehr als in den vergangenen drei Jahren, meint Müller. Auch beim anschließenden Hemdglonkerball mit etwa 350 Besuchern in der Siedepfanne zeichne sich ein Trend wieder zu mehr Teilnehmern ab. Noch bis 2011 habe es bis zu 800 Besucher gegeben. Das sei dann aber "fast zu viel". Als Grund für den Rückgang vermutet er, dass es damals zusätzliche Angebote und Hemdglonkerbälle in Kommunen in der Umgebung gegeben habe. Einige dieser Veranstaltungen seien mittlerweile wieder verschwunden. Das könne auch eine Ursache sein, weshalb jetzt die Teilnehmerzahlen wieder steigen. Doch es sei noch Luft nach oben. So geht Müller davon aus, dass der diesjährige Hemdglonkerball Null auf Null aufgehe. Mit einem deutliche Gewinn rechnet er nicht. Um so mehr hofft er, dass sich der Trend fortsetzt und die Besucherzahlen auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Das Programm mit Live-Band und Stimmungsmusik habe sich bewährt. So trugen am Donnerstagabend nicht nur Fanfarenzug und die Urviecher-Guggen zur Unterhaltung bei, sondern auch die Band "Filiale Süd" mit ihrem mehr rockigen Sound.