Bad-Dürrheim Zahl der Erstspender steigt

Seit dem Jahr 2001, so blickte Klumpp zurück, wurden in der Kurstadt 630 Personen für ihre Spende geehrt. Im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis wurden im vergangenen Jahr 14 138 Blutspenden registriert, der Anteil aus Bad Dürrheim betrage 5,3 Prozent. Erfreulich sei es, dass die Zahl der Erstspender ansteige, im Jahr 2016 waren es 39.

Einen informativen Vortrag über das Blut und seine Aufgaben im Körper hielt Max Müller aus Oberndorf. Neben seiner Tätigkeit als Chirurg gehört er seit 1996 dem Team der Blutspende-Ärzte an. Ein Blutspender, so bemerkte er, helfe drei Menschen. Wichtig sei es, junge Leute zum Spenden zu motivieren, da die Zahl der Älteren ansteige und ab dem 69. Lebensjahr nicht mehr gespendet werden darf. Mit Ehrennadeln und Präsenten wurden die Bad Dürrheimer Blutspender ausgezeichnet. Für zehnmaliges Spenden: Ella Dantschula, Armin Ettwein, Kurt Faitsch, Christina Hermes-Peternell, Angelika Kroll, Marvin Martin, Manuela Romer, Stefan Scharff und Florian Weck. 25 Mal spendeten Josefine Bender, Gabriele Huber, Franz-Werner Hugger, Fritz Jäger, Sonja Mau, Jürgen Meßner, Michael Münk und Rainer Schäfer. 50 Mal Martin Götz, Günther Kies, Alexander Leuchs, Ursula Saur, Eva-Maria Teichert. 75 Mal Andreas Bosler, Steffen Bühler, Alfred Fritzen und Bernd Schreiber. Ein besonderer Beifall ging an Matthias Bruch, er wurde für 100 Blutspenden ausgezeichnet.