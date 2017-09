Bad-Dürrheim Zahl der Briefwähler legt weiter zu

Bad Dürrheim. Auch dieses Mal seien es wenige Tage vor dem eigentlichen Wahltermin mehr als im Vergleichszeitraum bei der Bundestagswahl vor vier Jahren, erklärt Bürgerservice-Mitarbeiterin Carmen Schrader-Götz. Noch bis Freitag, 18 Uhr, sei Briefwahl möglich. Im Krankheitsfall könne auch noch bis Sonntag, 15 Uhr, Briefwahl beantragt werden.

Insgesamt gibt es mittlerweile 10 003 Wahlberechtigte in der Gesamtstadt, so Schrader-Götz. Wahlberechtigt seien Personen ab 18 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit und Hauptwohnsitz in Bad Dürrheim.

Typischerweise schneiden die Christdemokraten am besten ab in der Region, so auch in Bad Dürrheim. Dort erreichten sie vor vier Jahren 55,9 Prozent bei der Erststimme für Direktkandidat Thorsten Frei (Zweitstimme 49,1 Prozent). Die SPD folgte mit 17,3 Prozent für Jens Löw (Zweitstimme 17,7), danach die Grünen mit 7,6 Prozent für Cornelia Kunkis-Becker (Zweitstimme 8,2 Prozent), die FDP mit 3,6 Prozent für Marcel Klinge (Zweitstimme 7,6 Prozent) und die Linken mit 3,5 Prozent für Gotthilf Lorch (Zweitstimme 4,2 Prozent). Als Senkrechtstarter hatte sich damals, vor vier Jahren, die "Alternative für Deutschland" mit 6,3 Prozent in Bad Dürrheim entpuppt.