Bad-Dürrheim XXXXX neuer CDU-Chef

Bad Dürrheim. Die bisherige Vorsitzende Barbara Fink und ihr Team suchten in den vergangenen Monaten intensiv nach Personen, die die frei werdenden Vorstandposten übernehmen würden. Sie wurde auch fündig. Neben dem neuen Vorsitzenden XXXXXXXXXXX sind seine beiden neuen Stellvertreter XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Die Neuwahl wurde notwendig, da Jürgen Schwarz schon vor einem Jahr seinen Rückzug aus dem Amt ankündigte, da er den Posten als Ortsvorsteher in Unterbaldingen übernehmen wird und ihm die Belastung zu groß wird. Barbara Fink zieht sich wegen Kontroversen um die Landtagskandidatur von ihrem Posten zurück und Joachim Limberger trat im Sommer wegen der Wohnungsbaupolitik der Stadt zurück. Vor allem ging es dabei um die Bebauung in der Straße Am Sonnen, die auch von der CDU-Fraktion des Gemeinderates unterstützt wurden. Dies konnte er nicht nachvollziehen und befürworten.