Bad-Dürrheim Wunsch nach Gebührenfreiheit

Zur Sprache kam auch der Wunsch, dass die Gebühren für die Betreuung in der Kita vom Land oder vom Bund übernommen werden. In fünf Bundesländern, so betonte die Behindertenbeauftrage, sei das bereits der Fall. Das sei ein frommer Wunsch mit hohen Kosten, die Frage sei, woher das Geld herkommen soll, so Martina Braun. Ganz aktuell konnte sie berichten, dass Bad Dürrheim zur Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm anerkannt wurde und daher mit Förderungen zu Projekten berücksichtigt werde.

Über die Situation an der Realschule am Salinensee sprach Regine Mäder, Mutter einer Schülerin. Es fehle an Lehrkräften, Unterrichtsstunden würden ausfallen, da keine Vertretungen bei Krankheiten oder Mutterschaftsurlaub gefunden werden. Martina Braun bezeichnete das als ein wichtiges Thema. Das Problem habe man in ihrer Fraktion erkannt und es müsse thematisiert werden. Das Problem sei der Stellenabbau, zudem habe man vielen, die den Beruf des Lehrers ergreifen wollten, das Studium vergrault.

Der geplante Bau der neuen Kindertagesstätte war ebenfalls ein Thema in der Gesprächsrunde. "Wir werden da mitmischen, damit eine Kita entsteht, die den heutigen Ansprüchen gerecht wird", versicherte Hannelore Prochnow.