Bad-Dürrheim Wundersames Kirchenbild dupliziert

Das Original war mindestens aus dem 17. Jahrhundert. Es zeigt den Ortskern von Hochemmingen, der vermutlich 1776 dazugemalt wurde. Im Hintergrund sieht man den den Dreifaltigkeitsberg und den Wartenberg inmitten der Baarlandschaft. Darüber, in einer Wolke wandelnd, die Heilige Familie, den Schöpfer und als weiße Taube den Heiligen Geist. Erzählenswert ist die Geschichte dieses Gemäldes: Es war am Abend des 9. Mai 1669, als bei einem Unwetter der Blitz in das Haus von Mathias und Maria Durler einschlug und es niederbrannte. Sie konnten nur ihr Leben und das ihrer fünf Kinder retten. Haus, Scheuer und Vieh verbrannten. Am nächsten Morgen wurde das unversehrte Bild in der Glut gefunden. Es kam darauf hin in den rechten Seitenaltar der Kirche. Dort hing es bis 1870. Zur Erinnerung an das Wunder ließ der damalige Pfarrer Joseph Mathias Weiß das Gemälde an Stelle eines Grabsteins im Gotteshaus erstellen, wo es bis 1985 blieb.

Mit Abstimmung von Pfarrer Michael Fischer und dem Pfarrgemeinderat fertigte Lotz das Duplikat an und ließ es mit einem passenden Rahmen aus Alt- und Hellgold versehen. "Es ist eine Bereicherung für die Gemeinde und die Nachwelt", betonten die Herren.

Am kommenden Sonntag beginnt um 10 Uhr die Messe in der Kirche St. Peter und Paul. Dann findet die Segnung des Gemäldes statt, das links neben dem Marienaltar seinen Platz finden wird. Anschließend wird zu einem Umtrunk eingeladen, bei dem Carl Joseph Lotz und Siegfried Heisig anwesend sein werden.