(flo). In manchen Belangen ist es für die FDP-Fraktion bereits "fünf vor zwölf". Dem Haushalt stimmen die Freidemokraten zu, haben dabei aber einige "Bauchschmerzen", so Fraktionssprecherin Andrea Kanold in der Haushaltsrede. "Wir haben mit unseren Anträgen deutlich gemacht, dass der Haushalt 2017 verzichtbare Ausgaben enthält. Für uns von der FDP ist bei der Belastung der Bürger und Gewerbetreibenden durch die Erhöhungen der Grund- und Gewerbesteuer eine Schmerzgrenze erreicht, die wir nicht überschreiten werden.". Kanold sieht eine hohe Kreditaufnahme unter anderem wegen der Neugestaltung des Minaras kommen, des Weiteren ließen sich die Sanierungen der Huber- und Luisenstraße sowie des Haus des Gastes nicht ewig auf die lange Bank schieben. Die FPD riskiert den Blick in die Zukunft und fragt sich, wie Bad Dürrheim künftig aussieht. Kanold: "Unsere Stadt steht nun an einem Punkt, an dem sich die Entscheidungsträger erklären müssen. Soll sich die Kommune weiter zu einer Wohnstadt entwickeln oder aber verstehen wir uns als kurtouristisches Zentrum im Schwarzwald-Baar-Kreis mit den Schwerpunkten Gesundheit und Prävention auf der Basis von Salz, Sole und Wasser. Kur und Tourismus waren immer schon die Grundlage für das Wohlergehen in unserer Stadt. Ich und meine Fraktion stehen weiter dafür ein." Die Freidemokraten können sich einen die Stadtteile besser anbindenden und von Ehrenamtlichen organisierten Bürgerbus gut vorstellen. Eine solche Verbindung gäbe es schon in diversen Orten und funktioniere hervorragend.