Bad-Dürrheim Wo Blech auf Holz trifft...

Aus Oberndorf kam das Horn-Quartett unter der Leitung von Volker Rückert, unter der Regie von Sabrina Michelfeit trat das Klarinetten-Quartett Clarisono aus der Region Alb/Schwarzwald auf. "Die Kirche ist mindestens so gut wie jedes Opernhaus. Die Melodien mitzunehmen ist eine Freude für jeden Besucher", so Lutz. Mit dem schwungvollen "Einzug der Gladiatoren" eröffnete das Horn-Quartett den Abend, der mehr Konzertbesucher verdient hätte. Das Ensemble Clarisono, aus der Region Alb/Schwarzwald setzte das Programm mit der Ouvertüre zu Wilhelm Tell fort. Und sogleich war zu spüren, dass die Musiker ein sehr aufmerksames und interessiertes Publikum vor sich hatten. Mit den vorgetragenen Kompositionen aus nahezu allen Bereichen der Musik erfüllten die Bläser der Hörner sowie die der Klarinetten, die mal alleine, mal zusammen das Gotteshaus mit ihren Klängen erfüllten, die ganze Bandbreite ihrer Instrumente. Ausdrucksstark, lebhaft, zart, verträumt und melancholisch – alles war mit dabei und das auf hohem Niveau. Ein Konzert, das viel Beifall erntete.