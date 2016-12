Bad Dürrheim (ots). In der Nacht auf Sonntag wurden mindestens zehn Autos, die in der Hammerbühlstraße beziehungsweise auf dem Parkplatz eines privaten Anwesens in Bad Dürrheim abgestellt waren, durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Täter knickte die Scheibenwischerblätter um und entwendete diese auch in einigen Fällen. Hinweise bitte an die Polizei Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00.