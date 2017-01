Bad-Dürrheim Wintersport vereinzelt möglich

Eine weitere Wintersportmöglichkeit vor Ort bietet das Waldcafé bei Hochemmingen. Auch hier wurde nach den Schneefällen vergangene Woche eine Loipe gespurt. Der Nord-Ost-Wind führte jedoch dazu, dass auf den Äckern die Schneedecke teilweise weggeblasen wurde, erklärt Christina Fischer vom Waldcafé. Deshalb verlaufe die jetzige, etwa 1000 Meter lange Rundloipe am Waldrand, wohin der Wind den Schnee geblasen habe. Startpunkt ist am Waldcafé. Angeboten wird sowohl die übliche Diagonalspur, aber auch eine Spur für das etwas sportlichere Skating. Das Infotelefon über die Loipenverhältnisse am Waldcafé ist die 07726/249. Allgemeine Infos zu den Loipenverhältnissen in Bad Dürrheim gibt es bei der Tourist-Info im Haus des Gastes in Bad Dürrheim, Telefon 07726/66 62 66.

Ein Blick auf die Wetterentwicklung mutet nicht besonders winterlich an. So soll es laut Wetterstudio in Öfingen ab dem Wochenende erst mal deutlich wärmer und über null Grad werden.