Bad-Dürrheim Wie man den Kindern beim Lernen hilft

In diesem Kurzseminar lernen Eltern von Vor- und Grundschulkindern kindgerechte und individuell einsetzbare Lern- und Motivationsmethoden kennen, um so ihre Kinder beim Lernen am besten unterstützen zu können. Diese Methoden sind auch für ältere Kinder geeignet. Durch anschauliche Beispiele und praktische Übungen gelingt den Eltern die Umsetzung der Methoden im Alltag leicht und sicher. Das Seminar findet im Generationentreff Lebenswert in der Viktoriastr. 7 statt. Die Termine sind an den Samstagen, 12. und 19. November, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

An beiden Nachmittagen ist für aktuelle Fragestellungen – im Austausch mit anderen Teilnehmenden oder im Einzelgespräch mit der Referentin Zeit vorgesehen. Die Kursleitung hat Pamela Weser, Lerntrainerin und Bildungscoach. Anmeldung bei ihr, Telefon: 07464/3345 oder Mail: pamela@weser-tu.de, Anmeldeschluss 4. November Das Angebot ist für die Teilnehmer kostenfrei, die Kosten für den Kurs werden vom Programm des Landkreises übernommen.