Bad Dürrheim. Das Lernen lernen – damit beschäftigt sich ein Workshop im Generationentreff. Die Termine sind: Samstag, 11. November 14 bis 17 Uhr, Samstag, 18. November 14 bis 17 Uhr. Lernen und Bildung nehmen in der heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert für eine erfolgreiche Lebensplanung ein, so die Organisatoren. In diesem Kurzseminar lernen Eltern von Vor- und Grundschulkindern kindgerechte und individuell einsetzbare Lernmethoden kennen, um so ihre Kinder beim Lernen am besten unterstützen zu können. Diese Methoden sind auch für ältere Kinder geeignet. An beiden Nachmittagen ist für aktuelle Fragestellungen mit der Referentin Zeit vorgesehen. Der Kurs dient der Information und Unterstützung von Eltern. Für pädagogische Fachkräfte ist er ausdrücklich nicht angedacht. Die Anmeldung ist erbeten bis spätestens 3. November bei der Kursleitung Pamela Weser, Telefon: 07464/3345 oder per Mail: pamela@weser-tu.de Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das Seminar ist kostenfrei.