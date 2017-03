Bad-Dürrheim Wichtige Tipps für die Ganztagsbetreuung gegeben

Ziel des zweitägigen Seminars war, die Qualität im Ganztagsbetrieb zu steigern. Im Vordergrund stand dabei, festzulegen, was ein Kind, das sich den ganzen Tag in der Einrichtung aufhält, benötigt. Es solle auswählen können zwischen Spiel und Ruhepausen. Wichtig sei es, dass die Ganztagskinder am Nachmittag nicht das Gefühl hätten, sie "müssen noch da bleiben", während ihre anderen Spielkameraden mittags nach Hause gingen. "Die Kinder sollen sich auf den Nachmittag in der Einrichtung freuen und spüren, dass sie freiwillig hier bleiben dürfen", vermittelte die Referentin. Dazu benötige es spezielle Angebote zum gesamten Tagesablauf. Aufgabe der Einrichtung sei eine Erziehungsergänzung.

Das Fachpersonal übernehme viele Aufgaben, die in den Familien nicht stattfänden, zum Beispiel Geburtstagsfeier, gemeinsames Mittagessen, bei dem Esskultur und Körperhygiene vermittelt werde, so Birgit Eifeler.

Es sollten lebenspraktische Dinge übernommen werden, wichtig sei eine Struktur mit Regelmäßigkeiten und Ritualen. Kinder sollten ihre Grenzen erfahren und an ihre Selbstständigkeit geführt werden. Erleben sollten sie einen sozialen und einen respektvollen Umgang miteinander, und nicht zuletzt sei ein sensibler Umgang mit den Eltern nötig.