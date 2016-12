(flo). Die Freien Wähler bezeichnen die Steueranhebungen insgesamt als "unbedingt erforderlich, damit auch künftige Haushaltspläne den gesetzlichen Forderungen standhalten". Mit dem Grundsteuerhebesatz B sei jedoch ein absoluter Spitzenplatz im Land erreicht worden, hier sieht man keinerlei künftigen Spielraum mehr. Fraktionssprecher Klaus Götz unterstrich in seiner Haushaltsrede die solide Haushaltspolitik der vergangenen Jahre, so könne die drängende Maßnahme des Kindergartenneubaus im Haushaltsplan 2017 ohne Kreditaufnahme bewältigt werden. Etwas aus dem Blickfeld geraten sei die zumindest mittelfristig erforderliche Sanierung des Daches der Salinensporthalle, hier könne jederzeit ein kurzfristiger Handlungsbedarf entstehen. Zudem sei der Zustand der Oskar-Grießhaber-Halle nicht gerade gut. Götz: "Auch wenn es nun in Sachen Minara zu einer Verzögerung der Zeitschiene kommt, sehen wir die Prüfung der alternativen Baukastenlösung als wichtig an – immerhin könnte es bei einer optimalen Planung zu einer weiteren Kosteneinsparung von einer Millionen Euro kommen." Für die "Freien" hat die Sanierung der Hochemminger Ortsmitte ebenso Priorität wie die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraße Hochemmingen-Mühlhausen bis zur Gemarkungsgrenze. Götz weiter: "Auch das Thema Schweinezucht wird uns 2017 weiter beschäftigen. Wie nicht anders zu erwarten war, muss sich der Plan der Prüfung in einem Normenkontrollverfahren unterziehen. Energisch sollten wir dem Vorwurf der Verhinderungsplanung widersprechen."