Bad-Dürrheim Wertschätzung steht im Vortrags-Fokus

Beate Weingardt ist die Referentin

Als Referentin konnte Beate Weingardt gewonnen werden. Sie ist evangelische Theologin und Psychologin und arbeitet als Referentin in der Erwachsenenbildung. Außerdem ist Beate Weingardt Autorin und arbeitet in ihrer Freizeit im Förderverein "Schwäbischer Dialekt". Als Ausgleich wandert und liest sie sehr gern. Die Referentin ist verheiratet, hat eine Tochter sowie drei Enkelkinder und lebt in Tübingen.

Ein paar Gedanken zum Thema Wertschätzung gibt Ilse Porger, eine der Mitorganisatorinnen im Vorfeld mit auf den Weg: "Wir Menschen haben einen "sechsten Sinn" dafür, wer uns mit Respekt begegnet – und es sind genau diese Menschen, denen wir vertrauen und von denen wir uns etwas sagen lassen. Denn ob im Berufs- oder Privatleben, ob in der Familie, im Bekanntenkreis oder im Ehrenamt – wir reagieren sensibel darauf, ob wir mit Wertschätzung behandelt werden oder nicht. Das hat Folgen: Wer sich anerkannt fühlt, ist motivierter und reagiert mit erhöhter Einsatzbereitschaft, mit mehr Offenheit und Lebenszufriedenheit. Grund genug, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen."