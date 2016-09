Bad-Dürrheim Werke kreisen um aktuelles Thema

"Deshalb nennen wir diesen Gang Galerie", gab Geschäftsführerin Alexandra Limberger auf der Vernissage bekannt. Seit über zehn Jahren werden dort laufend neue Ausstellungen von Werken verschiedener Maler gezeigt.

Für die Vereinsmitglieder ist es bereits die zweite gemeinsame Ausstellung im "Solegarten". Im vergangenen Jahr widmeten sie sich dem in der Kurstadt alljährlich stattfindenden Ballon-Festival. Bilder mit farbenprächtigen Ballons sind für diese Ausstellung entstanden.

Anfangs, so erinnerte Vorsitzender Jürgen Merk, sei es nicht so ganz einfach gewesen. Die Begeisterung für ein bestimmtes Thema sei recht verhalten gewesen, weil manche damit ihre künstlerische Freiheit eingeschränkt sahen. Aber dann gingen sie doch ans Werk, und sehr interessant sei es gewesen, wie vielfältig die Ergebnisse waren. Jeder brachte das auf die Leinwand, was für ihn von Bedeutung war. So ist es auch in der zweiten Ausstellung zu sehen.