Bad-Dürrheim "Wer hat Lust, Ostbaar-Bibel zu schreiben?"

Startschuss für das Abschreiben ist der Festgottesdienst am Sonntag, 5. März, in der Oberbaldinger Kirche. Die Liste der Kapitel zum Eintragen hängt jeden Sonntag in den Gottesdiensten aus. Wenn sich außerhalb der Gottesdienste eintragen möchte oder Fragen hat, wendet sich an Gemeindereferentin Ana Gerhardt (Telefon 0152 53 87 26 27, E-Mail ana.gerhardt@kirche-oberbaldingen.de).