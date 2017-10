Bad-Dürrheim Weltmeister spielt auf seinem Akkordeon

Bad Dürrheim. Mit Semir Hasic tritt einer der besten Akkordeonspieler der Welt auf. Im Jahre 1994 wurde der in Bosnien geborene Semir "Sammy" Hasic zum Weltmeister im Akkordeon ausgezeichnet. Hasic gibt Konzerte auf der ganzen Welt und sammelte so immer wieder Eindrücke, die sein spielen prägen. Sein Repertoire umfasst über 7000 Titel. In Bad Dürrheim tritt er mit Natalija Stanisavljevic auf, die ihn auf der Geige begleitet. Auch sie spielte schon in vielen großen Städten Europas. Karten können im Vorverkauf an der Touristenformation im Haus des Gastes oder an Abendkasse erworben werden.