Bad-Dürrheim Weitere Parkflächen notwendig

Um die in kleinerem Rahmen vorgesehenen Außenbewirtschaftung zu ermöglichen, sei noch der Erwerb einer angrenzenden Grundstücksfläche erforderlich. Zudem müsse die Bushaltestelle um wenige Meter verlegt werden. Vorgesehen sei das alte, aus einer Holzkonstruktion bestehende Buswarthäuschen auf den Grillplatz zu verlegen und ein neues zu beschaffen.

Schnell einig waren sich die Ratsmitglieder darüber einig, dass in der Emostraße selbst kaum neue Parkflächen angelegt werden können, und man deshalb in den Randbereichen Parkraum schaffen muss. So zum Beispiel vom Übergang der Emostraße in die Reutestraße, wo schon Parkflächen vorhanden sind. Als notwendig wurde in diesem Bereich die Markierung der Parkflächen angesehen, zumal dort auch ständig ein Fahrzeug eines Paketdienstes quer abgestellt ist.

Wo zusätzlicher Parkraum ausgewiesen werden soll, wurde noch nicht konkret festgelegt. Nach den Worten von Ortsvorsteher Helmut Bertsche wäre ideal, wenn im Zuge der vorgesehen Maßnahmen die Emostraße auch einen neuen Fahrbahnbelag erhalten würde. Mehr wisse man dazu erst wenn die Haushaltsmittel für das Jahr 2018 freigestellt werden, meinte Bertsche