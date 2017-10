Bad-Dürrheim Weit über die Baar sichtbar

Bad Dürrheim. Die Stadt Bad Dürrheim hat gemeinsam mit dem Gemeindeverwaltungsverband Immendingen-Geisingen Standorte für Windkraftanlagen geprüft. Im Ergebnis wird es auf der Gemarkung der Kurstadt keine Windräder geben. Der Standort, welcher der Kurstadt auf Öfinger Gemarkung am nächsten kommt, ist der Oster- und der Amtenhausenerberg. Die anderen Gebiete liegen nahe der Gemarkung Talheim im Bereich Himmelberg und Lindenberg, ein weiteres südlich von Geisingen. Die ersten Windräder befinden sich im Bau und sind weit über die Baar sichtbar.

Ornithologisch waren neben den Vogelschutzgebieten vor allem die Greifvögel relevant, denn rund um Ippingen wurden auf einem Radius von rund 3300 Meter über sechs Horste gefunden, die dem Rotmilan zugeordnet werden können. Dieser kommt in der Region häufig vor, aber auch eine Bussardart. Dieser gilt in ganz Deutschland als einer der häufigsten so genannten "Schlagopfer" der Windflügel. Von Greifvogelhorst bis Windkraftstandort müssen mindestens 1000 Meter Abstand gehalten werden.

Das Unternehmen Juwi aus Wörrstadt mit Regionalbüro in Ostfildern baut die Gesamtanlage, die aus fünf Windrädern besteht, jedes mit einer Höhe von 200 Metern. Drei davon sind bereits in Betrieb, das vierte ist montiert und das fünfte wird noch gebaut. Letztere beide sollen in den nächsten drei Wochen mit dem Probelauf starten. Nach Angaben des Unternehmen sind alle Anlagen Binnenlandwindräder der Drei-Mega-Watt-Klasse des dänischen Herstellers Vestas, mit einer Nabenhöhe von 137 Meter. Der Rotordurchmesser beträgt 126 Meter. "Diese speziell für Binnenlandstandorte entwickelten Windräder ermöglichen den wirtschaftlichen Betrieb auch an Standorten in Süddeutschland", erklärt Juwi-Pressesprecher Felix Wächter. Der Windpark habe eine Gesamtleistung von 16,5 Megawatt und werde nach seiner vollständigen Inbetriebnahme jährlich mehr als 10 000 Haushalte mit Strom versorgen, so Wächter weiter.