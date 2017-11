Bad-Dürrheim Weiser Mensch "nimmt sich nicht so wichtig"

Draußen zog der aufsteigende Novembernebel durch den dunkler werdenden baaremer Abend, im Saal erhellte eine Stehpultlampe das Gesicht eines Mannes, der schon viel gesehen und noch viel mehr gehört hat. Knud Eike Buchmann befindet sich im Ruhestand, nicht nur seine wissenschaftliche Vita ist außergewöhnlich. Weisheit, das große Wort, ein besonderer Begriff! Was mochte der dekorierte Referent der Thematik abgewinnen? War im Weinbrennersaal gar Neues zu hören? Buchmann holte etwas aus, straffte seinen Vortrag insgesamt aber in gefälliger Manier und begab sich zunächst auf Zeitreise in die Ära der Religionsgründer.

Etliche dieser Männer würden richtigerweise als weise eingestuft, meist hätten diese wenig oder gar nichts gehabt. "Sie hatten aber das Wort, und dieses kann Mauern einreißen!", weiß Buchmann. Der in der Kur- und Bäderstadt auch lebende Psychiater und Philosoph thematisierte im Zusammenhang das Altersprivileg, die Forschung zeige auf, dass zumindest in früheren Zeiten Weisheit den über 60-Jährigen zugesprochen worden sei.

Können auch jüngere Menschen schon weise sein? Ist Weisheit eine Frage des Alters? "Ja, auch ein junger Mensch kann bereits weise sein. Nein, das Altern führt nicht natürlicherweise zu einem Plus an Weisheit", so Buchmann, etliche Beispiele wurden genannt.