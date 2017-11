Zu Ehren von Domenic Weinstein, der als Bahnradsportler auf nationaler und internationaler Ebene herausragende Erfolge erzielte, gab die Stadt Bad Dürrheim für den Spitzensportler am Mittwochabend einen Empfang im Unterbaldinger Rathaus, an dem zahlreiche Bürger teilnahmen. Bürgermeister Walter Klumpp hob dabei die jüngsten Erfolge des 23- jährigen Unterbaldingers hervor, der im Juni in Frankfurt an der Oder Deutscher Meister in der Einer-und in der Mannschaftsverfolgung wurde. Auf der Erfolgswelle weiter spurtend belegte er im Oktober bei den Europameisterschaften in Berlin in der Einer-Verfolgung den dritten Platz und war am vierten Platz in der Mannschaftsverfolgung beteiligt. Anfang diesen Monats gelang ihm mit seinen Teamkameraden der zweite Platz beim UCI-Bahncup-Weltcup im polnischen Prszków. Mit einem Präsent würdigten Bürgermeister Walter Klumpp (links) und Ortsvorsteher Jürgen Schwarz (rechts) die Leistungen des Bahnradfahrers, auf den man stolz ist. Über den weiteren Verlauf des feierlichen Abends werden wir noch berichten. Foto: Kaletta