Bad-Dürrheim Weihnachtliche Stände inder Innenstadt

Bad Dürrheim. Entlang der Fußgängerzone und dem Rathausplatz können sich die Besucher von den liebevoll geschmückten Ständen und dem weihnachtlichen Ambiente verzaubern lassen. Zahlreiche Lichter tauchen die Stadt in einen Adventsschimmer, und der Duft von Lebkuchen, Honigwachs und Zimt laden zum Genießen und Bummeln ein. Verkaufsstände, hausgemachter Glühwein und kulinarische Leckereien sorgen für das leibliche Wohl der Besucher, aber auch die kleinen Gäste erwartet eine Kleinigkeit, die der Nikolaus und Knecht Ruprecht für sie bereithalten. Für den musikalischen Rahmen sorgen verschiedene Musikvereine aus der Region auf dem Rathausplatz. Der Markt ist am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.