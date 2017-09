Bad-Dürrheim Weggefährten nehmen Abschied von Johann Limberger

Pfarrer Paul Heizmann, der die Trauerfeier abhielt, erinnerte sich an den Verstorbenen als Stadtrat, Förderer von Vereinen und als aktiver Christ. Er hatte das Bild im Kopf, wie Johann Limberger früher mit seiner Frau Anita – sich gegenseitig stützend – die Gottesdienste besuchte. "Das Bild sagte viel aus." Er beschrieb jedoch auch die stärker werdende Krankheit und wie sehr ihn der Tod seiner Frau traf.

Bürgermeister Walter Klumpp hielt die Trauerrede im Namen der Stadt und der Kur und Bäder. Durch Johann Limbergers menschliche Ausstrahlung und positives Wirken habe er viele Spuren in Bad Dürrheim hinterlassen. Von 1980 bis 1999 war er Gemeinderat, von 1980 bis 1989 gleichzeitig CDU-Fraktionssprecher. Er saß sowohl im Gesellschafterausschuss wie im Aufsichtsrat der Kur und Bäder GmbH, und unter seiner Ägide fielen viele wegweisende Entscheidungen. Dazu gehörte die Förderung der Infrastruktur, beispielsweise die Einrichtung Haus des Gastes und Haus des Bürgers. Er erinnert jedoch auch an sein soziales Engagement, bei der er unter anderem Hilfsfahrten für ein Krankenhaus und eine Kinderbetreuung in St. Petersburg organisierte. Klumpp hob auch hervor, dass der Verstorbene 1999 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.

Sichtlich bewegt nahm der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Heinrich Glunz Abschied von seinem persönlichen Freund und kommunalpolitischen Weggefährten, der gleichzeitig auch Ehrenvorsitzender des CDU-Stadtverbands war. Die Nachkriegsjahrzehnte habe Johann Limberger entscheidend mitgeprägt. Er sei Mitdenker und Mitstreiter gewesen. Seine Meinung wurde über Parteigrenzen hinweg respektiert und hatte Gewicht.