Bad-Dürrheim Wasserhärte nochmals zu thematisieren

Damit haben alle Stadtteile sowie die Kernstadt die Möglichkeit, ERL-Anträge für öffentliche und private Maßnahmen zu stellen. Die Stadt möchte 2017 einen ERL-Antrag für die Baumaßnahme Ostbaarschule einreichen. Geplant ist der Einbau einer Mensa sowie die Erweiterung der Turn- und Festhalle.

Neu errichtet werden müssen die gesamten elektro- und steuertechnischen Anlagen des Wasserwerkes an der B 27. Am Laufen sind dafür bereits die notwendigen Planungen, auch mit dem Auftrag, zu klären, ob die technische Anlage so weit vorbereitet werden könne, damit in absehbarer Zeit oder auch später, der Einbau einer Eigenenthärtungsanlage möglich sei. Wichtig sei es, so Klumpp, dieses Thema in diesem Jahr aufzugreifen und zu klären, ob die Bürger eine eigene Enthärtungslage wünschen und dafür auch bereit seien, einen höheren Wasserpreis zu zahlen. Ob das Bad Dürrheimer mit Bodenseewasser vermischt werden solle, um es weicher zu machen, wurde vor einigen Jahren mit einem Bürgerentscheid abgelehnt. Jedoch die Diskussion darüber schwele weiter in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen.

Intensiv und transparent möchte die Verwaltung sich in diesem Jahr für kritische und teilweise sehr komplexe Themen einsetzen. Dazu gehöre auch der neu aufzustellende Flächennutzungsplan. Geklärt werden müsse auch, wo neue Wohn-, Gewerbegebiete und Sondergebiete "Tourismus" entstehen sollen. Die Nachfrage von Bauplätzen von Familien sei in der Kernstadt sowie in den Stadtteilen recht groß. Vorplanungen seien bereits gemacht worden.

In Unterbaldingen werde ein neues Gewerbegebiet erschlossen, für das Gewerbegebiet "Schroteln" in Hochemmingen werde der Bebauungsplan geändert. Im Rahmen der Stadtentwicklung will sich die Verwaltung mit der Frage beschäftigen, wie Mehrgenerationenhäuser umgesetzt werden können. Seit Monaten beschäftigt sich der Verein Lebenswert mit diesem Thema, finanziell unterstützt werde er vom Bund.