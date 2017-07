Bad-Dürrheim Warten auf Sanierung

In den 1970er-Jahren bekam der Kirchturm einen Zementputz. Dieser ist zwar langlebig, doch so dicht, dass er kein Wasser von innen nach außen dringen lässt. Das Ergebnis: Feuchtigkeit hat sich angesammelt. In der Sakristei so massiv, dass es laut Dury einen hohen Schimmelbefall gibt. Die Gewänder der Ministranten und des Pfarrers können dort nicht mehr gelagert werden, sie müssten sich im Pfarrhaus umziehen. Das Wasser kommt aus dem Erdreich, aber dringt auch durch Setzungsrisse des Turms an der Fassade ins Mauerwerk ein.

Notwendig wäre bis etwa in die Höhe von sechs Metern ein Sanierungsputz, sprich, der Zementputz müsste abgeschlagen werden, der Turm trockengelegt und neu verputzt werden. Ähnliche Probleme mit solchen Zementputzen aus den 1970er Jahren habe man an mehreren Kirchen.

Das Gotteshaus gehört zwar der Kirchengemeinde, doch die Kosten dafür übernimmt die Gemeinde Bad Dürrheim, diese hat für das Projekt 150 000 Euro in den Haushalt eingestellt.