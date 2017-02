Bad-Dürrheim War bei brutalem Überfall Schusswaffe im Spiel?

Warum kam es am Dienstagabend in der Friedrichstraße zu dem brutalen Raubüberfall auf einen 31-jährigen Mann? Diese Frage bewegt nun die Beamten des Kriminalkommissariats Villingen, die sich mit dem dubiosen Fall in der eigentlich beschaulichen Kurstadt befassen müssen.

Am Tag nach der Tat, von welcher der Schwarzwälder Bote zunächst exklusiv berichtet hatte, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft nähere Infos zum Hergang. So wurde das 31-jährige Opfer, das aus dem Kreisgebiet stammt, nach Verlassen eines Gebäudes in einem Hinterhof angegriffen und mit einem Schlagwerkzeug zu Boden geschlagen. Man raubte ihm einen Briefumschlag mit Bargeld.

Der 45-jährige Tatverdächtige (wohnhaft im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurde kurz nach dem Übergriff von einem Autofahrer verfolgt und konnte anschließend vor dem Gasthof Engel von den Beamten des Polizeireviers Schwenningen festgenommen werden. Er leistete hierbei keinen Widerstand. Glück hatte hingegen das Opfer: Nach einer kurzen ambulanten Behandlung, verließ es das Klinikum noch am gleichen Abend.