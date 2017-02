Bad-Dürrheim Wanderwege werden regelmäßig kontrolliert

Bad Dürrheim (kal). Wer sich die Wanderstiefel schnürt, um eine ausgewählte Tour zu unternehmen, erwartet selbstverständlich, dass die Wanderwege gut und übersichtlich beschildert sind. Diese Aufgabe haben einige Mitglieder der Bad Dürrheimer Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins übernommen, sie halten Wegweiser und Schilder für die Wanderer instand, was regelmäßige Kontrollgänge erfordert. Zusätzliche Arbeit kommt nun hinzu, da die in die Jahre gekommenen Wegweiser aus Holz, die rund um die Kernstadt und in den Stadtteilen stehen, allmählich verschwinden werden. 85 Schilder sind es, die durch neue ersetzt werden, die so wie die vom Schwarzwaldverein aussehen, war von Wegewart Günter Klar zu erfahren.