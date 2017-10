Bad Dürrheim. Die nächste Tour des Schwarzwaldvereins führt ins Donautal. Treffpunkt am Sonntag, 8. Oktober, zur Busabfahrt ab Busbahnhof ist um 8.55 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Ausgangspunkt der Wanderung ist Neidingen im Donautal. Zunächst sind rund 160 Höhenmeter bis zum ersten Aussichtspunkt Mühlefelsen zu überwinden. Auf der Höhe geht es weiter zu den beeindruckenden Schaufelsen mit weiteren großartigen Blicken ins Tal und in die Felshänge. Über die Ruine Falkenstein führt der Weg abwärts nach Thiergarten. Von hier gibt es zwei Möglichkeiten zurück nach Neidingen: die kürzere Strecke (14 Kilometer) direkt über das Gasthaus Neumühle oder die etwa 2,5 Kilometer längere Variante über Guten­stein. Eine Schlusseinkehr findet im Parkrestaurant in Neuhausen o. E. statt. Die Rückkehr ist für 18.30 Uhr vorgesehen. Für Mitglieder beträgt der Fahrpreis zehn Euro, ohne Mitgliedschaft 14 Euro. Anmeldungen bis Freitag, 6. Oktober, 12 Uhr, nehmen Sabine’s Schreibstube und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen.