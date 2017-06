Bad-Dürrheim Wanderer unternehmen Zeitreise

Bad Dürrheim. Nach einer kürzeren Wanderung mit neun Kilometern durch das wildromantische Felsentäle steht der Besuch der Klosterbaustelle "Campus Galli" auf dem Programm. Tag für Tag entsteht dort ein Stück Mittelalter. Handwerker und Ehrenamtliche schaffen mit den Werkzeugen des neunten Jahrhunderts ein Kloster auf Grundlage des St. Gallener Klosterplans. Dieser Plan ist weltberühmt – gezeichnet wurde er vor 1200 Jahren auf der Insel Reichenau. Die Bad Dürrheimer werden dort fachkundlich durch die Anlage geführt – hierfür ist eine Anmeldung 14 Tage im Voraus erforderlich. Abfahrt ab Busbahnhof ist um 9.45 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz – die Rückkehr erfolgt gegen 18.30 Uhr. Die Fahrtkosten für Mitglieder betragen zehn Euro, ohne Mitgliedschaft 14 Euro, hinzu kommen acht Euro Eintrittskosten und drei Euro für die Führung. Anmeldestellen sind Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße – eine Anmeldung ist bis Freitag, 9. Juni, 17.30 Uhr, erforderlich. Organisation und Tourführung liegt in Händen von Andreas und Annette Scholderer.