Bad Dürrheim. Im Rahmen des nächsten Monatshocks des Schwarzwaldvereins wird am Freitag, 14. Juli am Vereinsheim in der Salinenstraße gegrillt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung bei Sabine’s Schreibstube in der Friedrichstraße oder der Johannis-Apotheke in der Salzstraße gebeten. Anmeldeschluss ist Dienstag, 11. Juli, 17.30 Uhr. Bei schlechter Witterung wird das Ganze ins Vereinsheim verlegt. Selbstverständlich sind neben den Vereinsmitgliedern auch Gäste und Freunde des Vereins willkommen. Mit diesem Grillabend gehen die Vereinswirte Karl-Heinz und Marlene Glauch bis Anfang Oktober in die Sommerpause.