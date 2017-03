Bad-Dürrheim Wanderer besuchen Teststrecke

Bad Dürrheim. Busabfahrt ab Busbahnhof Bad Dürrheim ist hierzu um 9.40 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz – die Rückkehr ist für 18 Uhr festgelegt. Der Autokonzern baut auf dem alten Kasernengelände ein neues Prüf- und Technologiezentrum. Und so bietet sich den Bad Dürrheimern die Möglichkeit, diese interessante Baustelle des Daimler-Konzerns unter fachkundiger Führung zu besichtigen. Die Besichtigungstour dauert rund eineinhalb Stunden. Doch zuvor wird von Immendingen über Donauversinkung, Hattingen, Doline Michelsloch, Dachsmühle, Vulkankrater und Parkplatz Höwenegg zum Pfaffenwinkel gewandert – die Wanderstrecke umfasst zwölf Kilometer. Für Mitglieder beträgt der Fahrpreis zehn Euro und ohne Mitgliedschaft werden 14 Euro erhoben. Anmeldungen werden bis 24. März bei Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße in Bad Dürrheim entgegengenommen. Die Organisation und Tourbegleitung haben Gerhard Wörner und Jörg Dieterle.