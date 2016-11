Bad-Dürrheim Wanderer besichtigen den Flughafen

Abfahrt ab Busbahnhof Bad Dürrheim ist um 10.30 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Es werden zwei Führungen am Flughafen angeboten: Tour eins: Passagiere und Verkehr, Tour zwei: Umwelt am Airport. Die Führungen dauern rund zwei Stunden. Anschließend geht es ins wenige Kilometer entfernte Esslingen.

Ein fröhliches Treiben von Gauklern, Feuerkünstlern, Musikanten, Handwerkern, Händlern und Wirten erwartet die Gruppe an über 200 Ständen auf dem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Anmeldungen bis 21. November nehmen Sabine‘s Schreibstube, Friedrichstraße und die Johannis-Apotheke in der Salzstraße entgegen. Die Rückkehr ist für circa 20.30 Uhr vorgesehen. Für Mitglieder liegt der Fahrpreis bei zehn Euro und ohne Mitgliedschaft werden 14 Euro erhoben. Hinzu kommt die Gebühr für die Flughafenführung mit 8,50 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Organisation übernehmen Andreas und Annette Scholderer.

Das aktive Wanderjahr geht nun auch zu Ende und so liegt es nahe, Rückblick auf interessante und landschaftlich herrliche Wandererlebnisse zu halten. Bei jeder Wanderung hat der Wanderführer den Fotoapparat dabei, um alles im Bild festzuhalten. Reinhard Lucht hat aus dem umfangreichen Bildmaterial wieder eine kleine Bilder-Reise zusammen gestellt. Die Veranstaltung findet am Samstag, 12. November, 19 Uhr im Gasthaus Adler in Hochemmingen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dieser Bildvortrag ist auch Gelegenheit für Nichtmitglieder, sich über die Aktivitäten des Vereins zu informieren und inspirieren zu lassen.