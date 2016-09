Bad Dürrheim-Unterbaldingen (kal). Ein für die Bürger informativer Waldspaziergang auf der Gemarkung von Unterbaldingen findet am Samstag, 24. September, statt. Durchgeführt wird er von Katharina Viebranz, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen-Geislingen. Sie wird bei dem knapp zweistündigen Rundgang das Naturschutzgroßprojekt Baar erläutern und auch Fragen beantworten. Zu dem Waldrundgang sind Kinder ebenfalls eingeladen. Treffpunkt ist um 14 Uhr beim Wanderparkplatz in Richtung Blatthaldehütte.