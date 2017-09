Bad-Dürrheim Auf Jagdpächter einwirken

Damit den Gemeinderäten die Verbisszahl deutlich wird, wurden auf einer rund acht auf acht Meter großen Fläche alle jungen Bäume mit Bissschäden orange markiert – so gut wie jeder Spross war betroffen.

"So desolat wie hier habe ich das noch nie erlebt", erklärt Berger. In der fachlichen Begutachtung gebe es Schadensklassen von null bis vier, in einigen Gebieten kommt er nach eingehender Begutachtung auf die Schadensklasse vier. Das bedeutet, dass die jungen Bäume so gut wie keine Chancen haben.

Schadensersatz könnte bei der Überpopulation der Rehe von den Jägern gefordert werden, erklärte Stadtkämmerer Jörg Dieterle, des weiteren gibt es die Möglichkeit eines Sonderkündigungsrechts, wenn der Jagdpächter seine Aufgaben nicht erfüllt. So weit will man es aber nicht unbedingt kommen lassen. Klar ist aber, so Bürgermeister Walter Klumpp in seinen abschließenden Worten, dass Handlungsbedarf bestehe.