Bad-Dürrheim Waffen und Munition gesammelt

Bad Dürrheim. Der Zoll geht derzeit davon aus, dass es sich um einen Waffensammler handelt. Es gebe keine Hinweise, dass der 50-Jährige mit ihnen handeln oder sie gar einsetzen wollte, erklärt Alexandra Groenewald, Pressesprecherin des Zollfahndungsamts Stuttgart.

Päckchen aus Nicaragua bringt Beamte auf die richtige Spur

Auf die Spur des Mannes war der Zoll bei einer Kontrolle eines Päckchens aus Nicaragua gekommen, in dem sich Waffen befanden und das an die Adresse nach Bad Dürrheim gehen sollte. Die Staatsanwaltschaft veranlasste über das Amtsgericht eine Wohnungsdurchsuchung. Acht Beamte der Zolldienststelle aus Freiburg waren Ende Februar dann in Bad Dürrheim und wurden fündig.