Bad-Dürrheim Waffe und Schlagstock im Spiel

Vor dem Villinger Schöffengericht musste sich am Donnerstag ein 46-Jähriger für die Tat verantworten. Er und der Geschädigte lernten sich als Gefängnisinsassen in Freiburg kennen. Offenbar ging es um 2500 Euro Bargeld, die Summe soll der schließlich zu Boden gegangene und auch noch mit Pfefferspray traktierte Mann in einem Briefumschlag mit sich geführt haben. Zum Einsatz kam überdies ein Teleskopstock, die sich auch in den Reihen der Polizei findende Schlagwaffe gilt als sehr effizient.

In der Hauptverhandlung räumte der 46-Jährige die Vorwürfe überwiegend ein, ausgeraubt habe er seinen früheren Zellenkollegen aber nicht: "Zurückliegend habe ich ihm von meinem Ersparten etwas geliehen. In Bad Dürrheim trafen wir wieder aufeinander, er hatte aber kein Geld bei sich." Beim Zwischenfall kam der Geschädigte trotz der Hiebe mit dem Spezialstock vergleichsweise glimpflich davon und zog sich eine vier Zentimeter lange Platzwunde am Kopf zu.

Im Herzen Bad Dürrheims fielen zwar keine Schüsse, die vom 46-Jährigen mitgeführte Pistole war aber echt und wohl auch einsatzbereit. Nach Wertung der Staatsanwaltschaft ging der Angeklagte nach Plan vor und hatte den Geschädigten über Angaben eines Dritten erst ausfindig machen müssen. Der im Markgräflerland gemeldete Arbeiter fuhr schließlich mit dem Zug nach Villingen-Schwenningen und stieg anschließend in den Bus.