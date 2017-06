Bad-Dürrheim Vorverkauf für Open Air läuft gut

Bad Dürrheim. Die SommerSinn­fonie gehört mit zu den beliebtesten Veranstaltungen im Jahresverlauf in Bad Dürrheim und ist mittlerweile auch weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Auch dieses Mal wartet die Konzertreihe mit hochrangigen Künstlern auf. Mit von der Partie sind der sympathische Sänger und Songschreiber Gregor Meyle mit Band am Donnerstag, 13. Juli, Schlager-Urgestein Roland Kaiser am Freitag, 14. Juli, sowie die Kultband Fools Garden am Samstag, 15. Juli. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Für das besondere Flair des Open Air-Festivals auf dem Rathausplatz sorgt die familiäre Stimmung. Beinahe hautnah lassen sich die Künstler auf dem Rathausrund erleben. Auch das Rahmenprogramm lässt keine Wünsche offen: Vor und nach den Konzerten sorgt ein DJ für Stimmung und der beleuchtete Rathausplatz lädt zum Verweilen ein. Auch kulinarisch wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Den kostenpflichtigen Konzerten geht der Auftritt des Blasorchesters Bad Dürrheim am Mittwoch, 12. Juli, voraus, der Eintritt ist frei. Beginn ist um 20 Uhr. Gratis ist auch am Sonntag, 16. Juli, das Konzert der Joe Williams Band, Beginn ist um 11 Uhr. Sie ist zum wiederholten Mal der Schlussakt am Sonntag.