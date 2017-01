Bad-Dürrheim Vortrag über Hintergründe der Fastnacht

Bad Dürrheim. Beginn des kostenfreien Vortrags ist um 19 Uhr. Referent Matthias Wider spricht dabei über die Bedeutung der Fastnacht am Beispiel Löffingen. Der Referent ist Geschichtsdidaktiker und Kulturbeauftragter des Fastnachtsvereins der Laternenbrüder Löffingen 1889. Für die einen ist Fastnacht ein "christlich-katholisches Fest, das als Vorfeier der kirchlichen Fastenzeit" eingeordnet und als wichtiger Bestandteil der theologischen Heilslehre verstanden werden muss (Werner Mezger). Andere sehen in der Fastnacht ein Ritual, das alle Dinge und damit auch den Alltag der Menschen auf den Kopf stellt. Welche dieser beiden Bedeutungsebenen für die Fastnacht nun zutrifft, dem will der bebilderte Vortrag von Matthias Wider nachgehen. Dauer des Vortrags ist 60 Minuten. Statt Eintritt wird um die Spende eines Betrages nach eigenem Ermessen gebeten.