Bad-Dürrheim Vorsitzender des Angelvereins tritt zurück

Bad Dürrheim (wst). Es gab einen Familienkrach im Vorstand beim Angelverein in Unterbaldingen. Das Ergebnis: Der Vorsitzende Karl-Heinz Lachmann tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Dies teilte er auch dem Landesfischereiverband mit. Auf Nachfrage wollte Karl-Heinz Lachmann nicht ins Detail gehen, aber: Die Vorwürfe, die innerhalb des Vorstandsgremiums gegen ihn vorgebracht wurden, sieht er als unhaltbar an. "Es hat kräftig gequalmt", erklärt Lachmann, und: "Das muss ich mir nicht gefallen lassen." Wenn er so schlecht sei und so viele Fehler mache, dann müsse er zurücktreten. Und das hat er auch mit sofortiger Wirkung getan.