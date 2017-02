Bad-Dürrheim Vorhandene Konfliktpunkte prüfen

Die Veränderungssperre verhindert bauliche Eingriffe auf dem Gewann "Blumenäcker", einem Grundstück, das außerhalb der Ortsgrenze Oberbaldingens an der Kreisstraße 5749 in Richtung Immenhöfe liegt. Genau dort möchte Messner Junior seinen Bio-Betrieb errichten. Es handelt sich um eine ökologische Schweinezucht mit 252 Mutterschweinen, 816 Ferkelplätzen und 482 Ferkelmastplätzen. Die Letzteren sollen einerseits zur Mast dienen, andererseits aber auch den Bestand an Mutterschweinen sichern. Nach den Verordnungen eines Biobetriebs sollen mehrere kleinere Stallgebäude errichtet werden. Hinzu kämen weitere Baulichkeiten wie Lagerhalle, Silo, Jauchengrube und Mistplatte.

Doch daraus wird vorerst nichts. Mit einer Veränderungssperre hatte die Stadt bereits erfolgreich eine schnelle Umsetzung der Pläne seines Vaters Urban Messner verhindert, der auf dem Gewann "Rauhäcker" eine noch größerer Schweinezucht errichten möchte mit 1260 Muttersauen, die dort jährlich 30 000 Ferkel produzieren". Aktuell läuft die Normenkontrollklage von Urban Messner vor dem Verwaltungsgerichtshof gegen den Bebauungsplan der Stadt zur Steuerung der Tierhaltung. Der Ausgang bleibt abzuwarten. Wobei die Kosten der Stadt für den Rechtsstreit und die Erstellung des Bebauungsplans immens sind.

Wolfgang Kaiser, Fraktionssprecher der LBU, bedauerte dass der Antrag aus dem Hause Messner eigentlich fünf Jahre zu spät komme. Seinerzeit wurde mit dem Vater von Michael Messner zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Peter Hahn ein Gespräch zum Umstieg auf Bio geführt, was brüsk zurückgewiesen wurde. Von der Historie her sei der Urgrund der jahrelangen Auseinandersetzung und das der Stadt aufgezwungene Handeln in der Aufstellung des Bebauungsplan zur Steuerung von Tierhaltungsanlage bei Urban Messner zu suchen. Ungeachtet dessen stehe die LBU jedoch dafür, sich dem Vorhaben des Sohn zu öffnen, wenn die bestehenden Probleme beseitigt werden, weil man an einer konstruktiven Lösung interessiert ist.

CDU-Fraktionssprecher Heinrich Glunz betonte, dass die Stadt im Bereich von Wohnhausbau, bei gewerblichen Ansiedlungen enge planungsrechtliche Vorgaben, trotz der Privilegierung von bäuerlichen Betrieben setzt, was auch die Geruchsemissionen betrifft. Um diesem Aspekt Geltung zu verschaffen und den noch existierenden bäuerlichen Betrieben ein Entwicklung einzuräumen, sei die Veränderungssperre notwendig. Ziel ist dabei nicht die Ablehnung in ihrer Gesamtheit, sondern eine Chance und das Bemühen, dem Bauvorhaben letztendlich nach den aufgestellten Grundsätzen zur Realisierung zu verhelfen.