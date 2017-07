Bad Dürrheim. Der Kreisverkehr Hüttenbühl wurde bereits im September 2015 eingeweiht. Im Rahmen der Umgestaltung wurden auch zwei Bushaltestellen (beidseitig) an der Kreisstraße 5705 kurz nach dem Kreisel in Richtung Hochemmingen eingerichtet. Die Haltestellen sind vom Gewerbegebiet über einen Fußweg erreichbar. Nach rund zwei Jahren wird nun Bilanz gezogen: Die beiden Bushaltestellen an der Kreisstraße werden gut angenommen. In Richtung Schwenningen, auf Seite der Klinik Hüttenbühl, wird diese vorrangig von den Fahrgästen zum Ausstieg verwendet. Auf der anderen Seite in Richtung Hochemmingen gibt es zwar wartende Fahrgäste, die geringe Anzahl rechtfertigt jedoch kein Wartehäuschen, so die Stadtverwaltung. Vorerst würden die beiden Haltestellen somit ohne Unterstände weiter bestehen. Sollte sich herausstellen, dass doch vermehrt wartende Fahrgäste die Haltestelle nutzen, werde die Einrichtung von Buswartehäuschen nochmals auf den Prüfstand gestellt.