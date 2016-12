Bad-Dürrheim Von Tochter Zion bis Let it snow

Bad Dürrheim (kal). "Guten Abend, schönen Abend, es weihnachtet schon" lautete ein passender Liedtitel, den die Villinger Klosterspatzen in der Pfarrkirche St. Johann in das Programm ihres Weihnachtskonzertes eingefügt hatten. Rund 500 Besucher erfreuten sich an dem Gesang der Kinder und Jugendlichen, der auf die Adventzeit und die bevorstehende Weihnacht einstimmte. Seit 16 Jahren, Jedes zweite Jahr, kommt der Chor unter der Leitung von Erkentrud Seitz in die Bad Dürrheimer Pfarrkirche.