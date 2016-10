Bad Dürrheim. Das neue Kabarettprogramm von Severin Groebner handelt "Vom kleinen Mann der wissen wollte wer ihm auf den Kopf g’schissen hat". Er steht am Freitag, 14. Oktober, ab 20 Uhr auf der Bühne im Haus des Bürgers. Was haben Bauarbeiter und Werbeagenten, Architekten und IT-ler, Politiker und Prostituierte, Konzernchefs und Security-Sheriffs gemeinsam? Genau. Sie sind Teil von Severin Groebners neuem Kabarett-Programm. Der Träger des Österreichischen Kabarettpreises 2013 wirft sich in seinem neuen Solo kopfüber in die Gesellschaft und fragt sich: Was soll das? Wer war das? Und was fällt dem eigenlich ein? Überhaupt: Wer sind eigentlich "die da oben"? Und wenn dort "da oben" ist, wo hört dann "unten" überhaupt auf? Und so begibt sich der Groebner auf eine aberwitzige Reise, vom Elend zur Elite, vom Prolo bis zum Polo.