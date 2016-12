Bad Dürrheim-Hochemmingen. Unbekannte sind am Dienstagabend gegen 17.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Schmittenäcker in Hochemmingen eingebrochen. Sie rissen zunächst einen Bewegungsmelder an der Rückseite des Hauses von der Wand, hebelten dann ein Fenster auf und drangen in das Haus ein. Hierbei lösten die Täter eine installierte Alarmanlage des Anwesens aus. Von dieser gestört, flüchteten die Einbrecher ohne Beute gemacht zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen des Einbruchs und bittet um Hinweise. Personen, die am Dienstagabend verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Villingen 07721/6010 oder Bad Dürrheim 07726/93 94 80 in Verbindung zu setzen.